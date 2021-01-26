Об этом сообщает The Hollywood Reporter, ссылаясь на информацию источников.

На данный момент проект находится на ранней стадии разработки.

Сейчас HBO Max вместе с владеющей франшизой киностудией Warner Bros. ищет сценаристов и обсуждает с ними идеи для нового сериала. Однако стороны только ведут переговоры, никаких соглашений не было заключено.

При этом, отмечается, что у франшизы о Гарри Поттере сложная ситуация с правами. Роулинг имеет право голоса во всем, что касается использования ее книг. Кроме того, компания NBCUniversal имеет права на трансляцию фильмов и другого контента, связанного с миром Гарри Поттера.