HBO Max создал расслабляющее видео из мультфильмов Хаяо Миядзаки от Studio Ghibli, состоящее из самых безмятежных фрагментов фильмов студии.

Ролик опубликован на YouTube-канале HBO MAX.

Фильмы Миядзаки и студии Ghibli известны красивыми визуальными эффектами, через которые рассказываются анимационные истории. Часто это изображение природы, фантастических миров или пасторальной жизни.

В получасовом видео HBO Max собрал эпизоды из уже культовых фильмов Миядзаки “Мой сосед Тоторо”, “Ходячий замок” и “Ведьмина служба доставки”.

Сообщается, что HBO Max купила права на стриминг картин, хотя изначально Disney участвовал в организации проката фильмов студии.