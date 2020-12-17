Ролик опубликован на YouTube-канале HBO MAX.
Фильмы Миядзаки и студии Ghibli известны красивыми визуальными эффектами, через которые рассказываются анимационные истории. Часто это изображение природы, фантастических миров или пасторальной жизни.
В получасовом видео HBO Max собрал эпизоды из уже культовых фильмов Миядзаки “Мой сосед Тоторо”, “Ходячий замок” и “Ведьмина служба доставки”.
Сообщается, что HBO Max купила права на стриминг картин, хотя изначально Disney участвовал в организации проката фильмов студии.
- Ранее сообщалось, что в честь празднования одного миллиарда просмотров клипа на песню Билли Айлиш “Bad Guy” YouTube и Google Creative Lab создали первое в мире “бесконечное” музыкальное видео – мешап из более 17 000 каверов трека.