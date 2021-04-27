Про це повідомляється в Twitter-акаунтах “Гри престолів” і “Дому дракона”, докладніше пише американський портал Just Jared.

“Вогонь буде правити. “Дім дракона” офіційно у розробці”, – написали автори проєкту.

Події нового серіалу розгорнуться за багато років до подій “Гри престолів”, коли королівський будинок Таргаріенів перебував на піку своєї могутності.

В основу сюжету лягла книга Джорджа Мартіна “Полум’я і кров”. Після смерті старого короля принц і принцеса Таргаріен почнуть боротьбу за трон, і кожного спадкоємця підтримає своя партія сподвижників. Це призведе до початку громадянської війни на Вестеросі, відомої як “Танець драконів”.

Також став відомий акторський склад. Так, Емма Д’Арсі зіграє принцесу Рейнір Таргаріен; Стів Туссен – Корліс Веларіона або Морського Змія; Педді Консідайн – короля Візеріса і Таргаріена; Метт Сміт – принца Деймона Таргаріена; Олівія Кук – Алісенту Хайтауер; Ріс Іванс – Отто Хайтауера.

Очікується, що серіал вийде у 2022 році.