Платформа HBO Max вернула к показу фильм "Унесенные ветром", но с двумя дополнительными видео.

Об этом пишет The Guardian.

В первом видео телеведущая и кинематографист Жаклин Стюарт признает, что “Унесенные ветром” входит в число самых популярных фильмов, но отмечает, что изображение в нем темнокожих было спорным даже в момент выхода картины на экраны.

“Продюсер Дэвид О. Селзник прекрасно понимал, что темнокожие зрители были глубоко обеспокоены тем, как фильм рассматривает тему рабства, и его отношением к темнокожим персонажам”, – сказала она.

Второй ролик – это видеозапись часовой дискуссии о наследии ленты.

Напомним, что фильм “Унесенные ветром” – экранизация одноименного бестселлера о жизнях нескольких героев во времена Гражданской войны в США. Фильм получил десять “Оскаров”. Одну из наград получила актриса-афроамериканка Гетти Мак-Дениел, исполнившая роль второго плана.