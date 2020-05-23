Ролик опубликован на Youtube-канале HBO.

Студия позиционирует ленту как “мощный и открывающий глаза документальный фильм”. Он расскажет о группе активистов, которые, рискуя своей жизнью, пытаются противостоять преследованию представителей ЛГБТ-сообщества в репрессивной российской республике Чечня.

“Фильм рассказывает об ЛГБТ-активистах, которые работают под прикрытием, чтобы спасти жертв и предоставить им место для укрытия и помощь в получении визы”, — говорится в анонсе фильма.

Режиссер ленты — американский журналист и писатель Дэвид Франс. Оператором и продюсером фильма был Аскольд Куров, снявший ленту “Процесс” об украинском режиссере, бывшем политзаключенном Олеге Сенцове.

Премьера фильма запланирована на 30 июня.