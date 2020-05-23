Ролик опубликован на Youtube-канале HBO.
Студия позиционирует ленту как “мощный и открывающий глаза документальный фильм”. Он расскажет о группе активистов, которые, рискуя своей жизнью, пытаются противостоять преследованию представителей ЛГБТ-сообщества в репрессивной российской республике Чечня.
“Фильм рассказывает об ЛГБТ-активистах, которые работают под прикрытием, чтобы спасти жертв и предоставить им место для укрытия и помощь в получении визы”, — говорится в анонсе фильма.
Режиссер ленты — американский журналист и писатель Дэвид Франс. Оператором и продюсером фильма был Аскольд Куров, снявший ленту “Процесс” об украинском режиссере, бывшем политзаключенном Олеге Сенцове.
Премьера фильма запланирована на 30 июня.
- Ранее пятнадцать украинских музыкантов презентовали совместный Манифест Толерантности “Різні. Рівні”, который призван доказать, что все равны, независимо от гендерной идентичности и сексуальной ориентации.