Об этом сообщает Variety.
За основу шоу взяты новеллы “Межевой рыцарь” (1998), “Верный меч” (2003) и “Таинственный рыцарь” (2010).
Их события разворачиваются за 90 лет до событий “Игры престолов”. Главные герои – странствующий рыцарь Дункан Высокий (Дунк) и его оруженосец, принц Эйгон Таргариен (Эгг).
Сейчас у сериала не определены шоураннеры и исполнители главных ролей, но по данным источников Variety, это один из самых приоритетных проектов для HBO.
Представители HBO и Джордж Р. Р. Мартин отказались от комментариев.
Первый приквел “Игры престолов” – “Дом драконов”. События сериала будут разворачиваться за триста лет до “Игры престолов”, его главными героями станут представители Дома Таргариенов.
Премьера шоу может произойти уже в 2022 году.
- Генеральный директор Warner Media Джейсон Килару назвал примерные сроки начала съемок приквела “Игры престолов”.