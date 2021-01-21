Канал HBO запустил разработку второго приквела "Игры престолов" - им станет сериальная адаптация цикла новелл Джорджа Р.Р. Мартина "Истории о Дунке и Эйгоне".

Об этом сообщает Variety.

За основу шоу взяты новеллы “Межевой рыцарь” (1998), “Верный меч” (2003) и “Таинственный рыцарь” (2010).

Их события разворачиваются за 90 лет до событий “Игры престолов”. Главные герои – странствующий рыцарь Дункан Высокий (Дунк) и его оруженосец, принц Эйгон Таргариен (Эгг).

Сейчас у сериала не определены шоураннеры и исполнители главных ролей, но по данным источников Variety, это один из самых приоритетных проектов для HBO.

Представители HBO и Джордж Р. Р. Мартин отказались от комментариев.

Первый приквел “Игры престолов” – “Дом драконов”. События сериала будут разворачиваться за триста лет до “Игры престолов”, его главными героями станут представители Дома Таргариенов.

Премьера шоу может произойти уже в 2022 году.