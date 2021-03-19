Супруга известного исполнителя Джастина Бибера, Хейли, рассказала о том, что была очень юной, когда согласилась выйти за него замуж.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Пара в браке уже три года. На момент свадьбы Джастину было 24 года, а его избраннице – 21. Сначала они расписались в Нью-Йорке, а год спустя устроили свадьбу в Южной Каролине ( Montage Palmetto Bluff).

Хейли рассказала, что была очень юна, когда Джастин предложил ей выйти за него замуж. При этом, она четко осознавала, что готова к браку.

“Я вышла замуж за два месяца до того, как мне исполнилось 22 года. Конечно, я была очень юной. Это даже звучит нелепо, когда произносишь вслух. Однако к тому моменту мы с Джастином уже прожили достаточно, чтобы понимать, чего хотим на самом деле”, – рассказала она.

Влюбленные познакомились, когда были подростками.

“Мы долгое время были друзьями перед тем, как у нас завязались романтические отношения. Однако мы всегда знали, чего хотим от будущего. Мы говорили о том, что хотим вступить в брак, построить семью и свою жизнь в молодом возрасте. Мы обсуждали это еще до того, как поняли, что хотим быть вместе”, – рассказала модель.

Несмотря на чистые чувства, после свадьбы она столкнулась с волной негатива. Из-за этого ей даже пришлось ограничить доступ к своим страницам в соцсетях, чтобы “не навредить собственному психическому здоровью”.