Накануне Rolling Stone опубликовали список 100 лучших дебютных синглов всех времен.

“Отличный дебютный сингл — это первая реплика в разговоре, который вы никогда не захотите закончить, а слышать, что группа или артист сделали все правильно с первой попытки — одно из самых стрых ощущений в музыке”, — считают Rolling Stone.

На первой позиции в рейтинге оказался хит Бритни Спирс “Baby One More Time”, записанный певицей в 1998 году. Тогда Спирс было всего 16 лет.

Звезда поблагодарила журнал в социальных сетях.

“Номер ОДИН?! Спасибо, Rolling Stone, це велика честь!”, — написала Спирс в Twitter.

Number ONE 😱 ??!!? Thank you @RollingStone …. what an honor 💋💋💋 !!!!!! https://t.co/GnFH7Mqxjn — Britney Spears (@britneyspears) May 19, 2020

Также в пятерку лучших вошли такие синглы:

The Jackson 5, “I Want You Back” The Sex Pistols, “Anarchy in the U.K.” Run-DMC, “Sucker M.C.’s/It’s Like That” Chuck Berry, “Maybellene”

Помимо этого, в рейтинг попали синглы малоизвестных исполнителей, домашние записи, которые никогда ранее не были опубликованы, и некоторые рекламные композиции.