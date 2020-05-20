Накануне Rolling Stone опубликовали список 100 лучших дебютных синглов всех времен.
“Отличный дебютный сингл — это первая реплика в разговоре, который вы никогда не захотите закончить, а слышать, что группа или артист сделали все правильно с первой попытки — одно из самых стрых ощущений в музыке”, — считают Rolling Stone.
На первой позиции в рейтинге оказался хит Бритни Спирс “Baby One More Time”, записанный певицей в 1998 году. Тогда Спирс было всего 16 лет.
Звезда поблагодарила журнал в социальных сетях.
“Номер ОДИН?! Спасибо, Rolling Stone, це велика честь!”, — написала Спирс в Twitter.
Number ONE 😱 ??!!? Thank you @RollingStone …. what an honor 💋💋💋 !!!!!! https://t.co/GnFH7Mqxjn
— Britney Spears (@britneyspears) May 19, 2020
Также в пятерку лучших вошли такие синглы:
The Jackson 5, “I Want You Back”
The Sex Pistols, “Anarchy in the U.K.”
Run-DMC, “Sucker M.C.’s/It’s Like That”
Chuck Berry, “Maybellene”
Помимо этого, в рейтинг попали синглы малоизвестных исполнителей, домашние записи, которые никогда ранее не были опубликованы, и некоторые рекламные композиции.
- Ранее британское издание The Guardian представило собственный рейтинг лучших фильмов, вышедших в прокат в 2019-2020 годах. В списке — два фильма, снятых в Украине.