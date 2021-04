Про це повідомляє видання Justjared.

“Оскільки “Call me by your name” більше не працює на багатьох потокових сервісах, я буду завантажувати аудіо на p-nhub о 3 годині дня за східним часом”, – написав 22-річний репер у Twitter.

since call me by your name is no longer working on many streaming services i will be uploading the audio to pornhub at 3pm est — nope 🏹 (@LilNasX) April 13, 2021

Lil Nas X закликав фанів стрімити його хіт, “тому що завтра він може бути недоступний, і я нічого не можу з цим вдіяти”.

not even joking. everybody stream call me by your name hard today because it may no longer be available tomorrow and there’s nothing i can really do about it. thanks for all the support tho! 🤍 — nope 🏹 (@LilNasX) April 13, 2021

На тлі цього Columbia Records виступила із заявою.

“Спасибі за всі ваші коментарі щодо @LilNasX” Montero (Call Me By Your Name) “. На жаль, це ми не можемо контролювати, але ми робимо все можливе, щоб пісня залишалася на стрімінгових сервісах. Ми будемо тримати вас в курсі в міру надходження нових повідомлень. Дякую за розуміння “, – написали вони у Twitter.

Thanks for all your comments regarding @LilNasX “Montero (Call Me By Your Name),” It’s unfortunately out of our control but we are doing everything possible to keep the song up on streaming services. We will keep you up to date as we hear more. Thank you for understanding. — Columbia Records (@ColumbiaRecords) April 13, 2021

Billboard також повідомив, що пісня не буде видалена з стрімінгових сервісів. На даний момент не зрозуміло, чому сталася така проблема з піснею.