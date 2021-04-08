Несколько дней назад в соцсети попал неотретушированный снимок 36-летней звезды реалити Хлои Кардашьян. Это случилось по ошибке ассистента звезды. Хлои это не понравилось и она обратилась к помощникам сделать все возможное, чтобы фотографию удалить из просторов Интернета.

Об этом сообщает издание BuzzFeed.

Стоит отметить, что несколько аккаунтов в социальных сетях столкнулись с угрозой судебного иска, если они не удалят фотографию.

“Фотография, опубликованная на этой неделе, прекрасна. Это я и мое тело, неотретушированное и неотфильтрованное. Но я всю свою жизнь боролась за изображение своего тела. И когда кто-то делает вашу фотографию, которая вам не льстит, которая сделана при плохом освещении или не показывает ваше тело таким, какое оно есть, после того, как вы усердно над ним работали, а затем делится ею с миром, вы должны иметь полное право просить, чтобы ее удалили — независимо от того, кто вы есть”, – написала Хлоя в Instagram.

По ее словам, “практически невыносимо пытаться соответствовать невероятным стандартам, которые общественность установила для меня”.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Khloé Kardashian (@khloekardashian)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Khloé Kardashian (@khloekardashian)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Khloé Kardashian (@khloekardashian)

Хлои Кардашьян призналась, что любит фильтры, хорошее освещение и ретушировать снимки. Она сказала, что ее выбор, и никто не имеет права ее за это осуждать.

А еще звезда опубликовала видео в Instagram, на котором продемонстрировала свою фигуру без фотошопа.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Khloé Kardashian (@khloekardashian)