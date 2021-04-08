Об этом сообщает издание BuzzFeed.
Стоит отметить, что несколько аккаунтов в социальных сетях столкнулись с угрозой судебного иска, если они не удалят фотографию.
“Фотография, опубликованная на этой неделе, прекрасна. Это я и мое тело, неотретушированное и неотфильтрованное. Но я всю свою жизнь боролась за изображение своего тела. И когда кто-то делает вашу фотографию, которая вам не льстит, которая сделана при плохом освещении или не показывает ваше тело таким, какое оно есть, после того, как вы усердно над ним работали, а затем делится ею с миром, вы должны иметь полное право просить, чтобы ее удалили — независимо от того, кто вы есть”, – написала Хлоя в Instagram.
По ее словам, “практически невыносимо пытаться соответствовать невероятным стандартам, которые общественность установила для меня”.
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Хлои Кардашьян призналась, что любит фильтры, хорошее освещение и ретушировать снимки. Она сказала, что ее выбор, и никто не имеет права ее за это осуждать.
А еще звезда опубликовала видео в Instagram, на котором продемонстрировала свою фигуру без фотошопа.
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- Хлоя Кардашьян уже неоднократно провоцировала слухи о своей помолвке. И на последней фотографии в Instagram она показала кольцо на безымянном пальце.