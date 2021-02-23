Об этом пишет издание Popculture.
Ходят слухи о том, что Кардашьян снова вместе со своим бывшим Тристаном Томпсоном. Хотя ни Кардашьян, ни Томпсон об этом прямо не заявили.
В воскресенье Кардашьян опубликовала фотографию, чтобы отметить запуск новых моделей обуви своего бренда Good American.
На фотографии, которую она разместила, Хлоя позирует в стрингах и бежевых ботинках. А на безымянном пальце левой руки – огромное кольцо с большим камнем.
Кольцо сразу привлекло внимание фанатов, которые, то и дело, начали расспрашивать.
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Сама Кардашьян не заявила, что помолвлена, и не ответила напрямую ни на один из вопросов в комментариях.
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