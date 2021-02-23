Хлоя Кардашьян уже неоднократно провоцирует слухи о своей помолвке. И на последней фотографии в Instagram она показала кольцо на безымянном пальце.

Об этом пишет издание Popculture.

Ходят слухи о том, что Кардашьян снова вместе со своим бывшим Тристаном Томпсоном. Хотя ни Кардашьян, ни Томпсон об этом прямо не заявили.

В воскресенье Кардашьян опубликовала фотографию, чтобы отметить запуск новых моделей обуви своего бренда Good American.

На фотографии, которую она разместила, Хлоя позирует в стрингах и бежевых ботинках. А на безымянном пальце левой руки – огромное кольцо с большим камнем.

Кольцо сразу привлекло внимание фанатов, которые, то и дело, начали расспрашивать.

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Сама Кардашьян не заявила, что помолвлена, и не ответила напрямую ни на один из вопросов в комментариях.