Об этом сообщила сестра певицы Энджи Бейонсе в Instagram.
Похоже, для Бейонсе этот год выдался довольно тяжелым, но память о нем необходимо было оставить. Поэтому знаменитость заказала эксклюзивную подвеску с изображением числа 2020. Однако самые сообразительные смогут разглядеть неприличный жест.
“Это рука со средним пальцем и числом 2020, которые объединены в одно целое. Когда я открыла этот подарок, у меня прослезились глаза, ведь он одновременно веселый и глубоко сентиментальный. В 2020 году были взлеты и падения, но в целом это был действительно странный и бурный год. Надеюсь, 2021 год будет хорошим для мира”, – написала Энджи.
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