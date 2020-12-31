Об этом сообщила сестра певицы Энджи Бейонсе в Instagram.

Похоже, для Бейонсе этот год выдался довольно тяжелым, но память о нем необходимо было оставить. Поэтому знаменитость заказала эксклюзивную подвеску с изображением числа 2020. Однако самые сообразительные смогут разглядеть неприличный жест.

“Это рука со средним пальцем и числом 2020, которые объединены в одно целое. Когда я открыла этот подарок, у меня прослезились глаза, ведь он одновременно веселый и глубоко сентиментальный. В 2020 году были взлеты и падения, но в целом это был действительно странный и бурный год. Надеюсь, 2021 год будет хорошим для мира”, – написала Энджи.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Angie Beyince (@angiebeyince)