Об этом сообщает издание Vulture.

45-летний Хоакин Феникс и 35-летняя Руни Мара начали встречаться во время съемок фильма “Мария Магдалина” в 2019 году. В том же году они обручились.

А когда начался карантин, самоизолировались в своем доме в Лос-Анджелесе.

Сообщается, что Мара уже на 6-м месяце. В Twitter уже есть фотографии папарацци, на которых Мара идет в мешковатой одежде. Однако ни один из актеров еще не подтвердил новость.

Стоит отметить, что оба актера вегетарианцы и борцы за права животных.