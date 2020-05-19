Об этом сообщает издание Vulture.
45-летний Хоакин Феникс и 35-летняя Руни Мара начали встречаться во время съемок фильма “Мария Магдалина” в 2019 году. В том же году они обручились.
А когда начался карантин, самоизолировались в своем доме в Лос-Анджелесе.
Сообщается, что Мара уже на 6-м месяце. В Twitter уже есть фотографии папарацци, на которых Мара идет в мешковатой одежде. Однако ни один из актеров еще не подтвердил новость.
Стоит отметить, что оба актера вегетарианцы и борцы за права животных.
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