Об этом пишет Deadline.

Сценарием фильма под названием “Kitbag” (Китбэг) займется Дэвид Скарпа, который работал над лентой Скотта “Все деньги мира”. Продюсерами фильма выступят сам Скотт и Кевин Уолш.

Отмечается, что название фильма происходит от поговорки: “В вещмешке каждого солдата спрятан генеральский посох”.

Лента представляет собой оригинальный и личный взгляд на историю Наполеона и его становления в качестве императора.