Об этом пишет Deadline.
Сценарием фильма под названием “Kitbag” (Китбэг) займется Дэвид Скарпа, который работал над лентой Скотта “Все деньги мира”. Продюсерами фильма выступят сам Скотт и Кевин Уолш.
Отмечается, что название фильма происходит от поговорки: “В вещмешке каждого солдата спрятан генеральский посох”.
Лента представляет собой оригинальный и личный взгляд на историю Наполеона и его становления в качестве императора.
- Актер Хоакин Феникс получил “Оскар” за главную роль, к тому же фильм получил главный приз Венецианского кинофестиваля и еще ряд престижных кинопремий.