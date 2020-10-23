Известный американский уличный художник и иллюстратор Шепард Фейри создал бунтарскую обложку для очередного номера журнала Time. Художник соединил призыв к голосованию на президентских выборах в США с актуальными проблемами страны.

Обложка появилась в Instagram художника.

Шепард Фейри отметил, что в этом номере речь идет о гражданском долге голосовать. Поэтому художник пытался сочетать все составляющие уникальной ситуации, в которой находятся США.

“Иллюстрация, которую я создал для обложки Time, касается очень уникальной ситуации, в которой мы находимся как страна, когда сталкиваемся с пандемией COVID-19, волнениями касательно жестокости полиции и расовой дискриминации, подавлением избирателей и интенсивным политическим грасколом. На этой иллюстрации четкий бунтарский символ банданы, покрывающая лицо, приобретает иное значение при COVID, став символом безопасности, уважения к своим согражданам и знаком того, что человек верит в науку”, – написал художник.

На бандане художник изобразил избирательную урну. Фейри отметил, что хочет донести американцам то, что во время пандемии существуют дополнительные вызовы демократии, но граждане должны решительно использовать свое право голоса.

По словам художника, будущее каждой страны определяется не только голосованием, но голосование имеет решающее значение для формирования здоровой, функциональной демократии. Также он призвал власти организовать безопасное голосование.