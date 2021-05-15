«Головна новина»: Дженніфер Лоуренс емоційно прокоментувала возз’єднання Аффлека та Лопес

Про це вона заявила під час подкасту The Bitch Bible зі своєю подругою Хізер МакМахан.

“Головна новина: Дженніфер Лопес і Бен Аффлек знову разом! Вони в Монтані. Зараз вони у спільній відпустці. Я така схвильована! Я дуже рада за них!” – емоційно заявила Лоуренс.

Потім акторка зі своїми співрозмовниками обговорили каблучку, яку Аффлек подарував Лопес у 2002 році, коли пара хотіла одружитися. Лоуренс підтвердила, що це рожевий діамант розміром 6,1 карата від Гаррі Вінстона. Обручка коштувала 1,2 млн доларів. Однак у 2004 році пара оголосила про розрив.

Нагадаємо, що голлівудський актор Бен Аффлек і акторка Дженніфер Лопес провели відпустку на гірськолижному курорті в Монтані. Це сталося через тиждень після того, як пару вперше сфотографували, коли обидва проводили час разом в будинку Лопес в Лос-Анджелесі.

Лише 15 квітня Дженніфер Лопес і 45-річний спортсмен Алекс Родрігес офіційно оголосили про те, що розривають свої заручини. За їхніми словами, вони залишаються друзями та будуть підтримувати один одного в будь-яких починаннях.

Родрігес досі не може оговтатися від розриву заручин з акторкою й співачкою Дженніфер Лопес, тому він вражений її відпочинком з колишнім Беном Аффлеком.