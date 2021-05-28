Ролик з’явився в Instagram актора.

Зокрема, Сміт вирішив боротися із зайвою вагою методом спортивних навантажень та спеціального харчування. На початку ролика він показав кадри свого тіла до схуднення, а потім продемонстрував фрагменти тренувань.

“Гонитва за щастям”, – коротко підписав ролик Сміт.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Will Smith (@willsmith)

Раніше відомий голлівудський актор Вілл Сміт опублікував своє нове фото і зазначив, що наразі перебуває не в найкращій фізичній формі.

Після цього актор заявив, що починає худнути. Водночас фани підтримали його й навіть надіслали йому тисячі роликів для схуднень.

“Це тіло, яке пронесло мене через всю пандемію і незліченну кількість днів, коли я підгодовувався у коморі. Я люблю це тіло, але хочу ПОЧУВАТИСЯ краще. Більше жодних нічних кексів… ось і все! Я хочу бути у НАЙКРАЩІЙ ФОРМІ В МОЄМУ ЖИТТІ!!! Співпрацюю з YouTube, щоб повернути своє здоров’я і самопочуття у норму. Сподіваюся, що це працює!” – написав Сміт.