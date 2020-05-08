Соответствующее видео опубликовано в TikTok-аккаунте Хопкинса.
Как известно, месяц назад рэпер Дрейк выпустил клин на песню Toosie Slide, в котором показал, как стоит двигаться под этот трек. Исполнение танца мгновенно превратилось в популярный в Сети челлендж, а ролик Дрейка собрал более 80 млн просмотров.
Хопкинс решил присоединиться к челленджу достаточно поздно, о чем упомянул сам.
“Я опоздал на вечеринку… Но лучше поздно, чем никогда”, — написал он.
Тем не менее, несмотря на почтенный возраст, актер отлично справился с исполнением танца.
@officialanthonyhopkins##Drake I’m late to the party… but better late than never. @oficialstallone @arnoldschnitzel ##toosieslidechallenge♬ original sound – officialanthonyhopkins
После веселого танца Хопкинс бросил вызов своим коллегам — Сильвестру Сталлоне и Арнольду Шварценеггеру. Ответят ли они на вызов, узнаем позже.
- Ранее 72-летний американский актер и бывший бодибилдер Арнольд Шварценеггер подшутил над подписчиками, сняв видео о своей “идеальной” растяжке.