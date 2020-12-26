Об этом пишет Hypebeast.
Проект под название “Emmanuel” состоит из пяти песен. Обложку для него сделал фэшн-фотограф Ник Найт.
Отмечается, что вскоре после выхода предыдущий альбом 2019 года “Jesus Is Born” (“Иисус родился”), он невероятно стремительно поднялся на первое место в евангельских чартах.
Название же нового альбома “Emmanuel” на иврите означает “Бог с нами” и представляет собой современную композицию из древней и латинской музыки в стиле госпел.
- Ранее самый высокооплачиваемый хип-хоп исполнитель мира по версии Forbes-2019, Канье Уэст, выпустил новый альбом “Jesus Is King”. Релизы неоднократно откладывались, менялись названия и обложки. #Буквы рассказывали, что в итоге представил миру репер.