Американский исполнитель хип-хопа, рэпер и продюсер Канье Уэст представил новый мини-альбом, записанный его воскресным госпел-хором Sunday Service.

Об этом пишет Hypebeast.

Проект под название “Emmanuel” состоит из пяти песен. Обложку для него сделал фэшн-фотограф Ник Найт.

Отмечается, что вскоре после выхода предыдущий альбом 2019 года “Jesus Is Born” (“Иисус родился”), он невероятно стремительно поднялся на первое место в евангельских чартах.

Название же нового альбома “Emmanuel” на иврите означает “Бог с нами” и представляет собой современную композицию из древней и латинской музыки в стиле госпел.