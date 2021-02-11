Очередной такой заметила пользователь TikTok @bronniiieee.
Девушка в очередной раз пересматривала любимый сериал и заметила в 18 эпизоде 8 сезона внезапную смену актера.
В сцене, о которой идет речь, показано, как Росс (Дэвид Швиммер) и Рэйчел (Дженнифер Энистон) изображают супружескую пару на юбилейной вечеринке родителей Росса. Во фрагменте, которым поделилась @bronniieee, видно, как ракурс внезапно меняется, и вместо Джека Геллера, отца Росса, которого играл Эллиот Гулд, на экране появляется совсем другой актер.
“Кто это? И как я могла не замечать этого парня раньше?”, — спросила автор видео.
Судя по всему, удивлены были и другие фанаты сериала: ролик собрал более 250 тысяч просмотров.
@bronniiieeeWho is THAT? ##friendstok ##tvbloopers ##tvblooperfound ##whoknew ##trending ##viral ##fyp ##foryou ##xyzcba♬ There goes the crackhead – Matthew Daniel Gordon
Заметим, что это далеко не единственный ляп в сериале, который шел целых 10 лет (1994-2004). В Сети можно найти немало подборок с такими ляпами. Кроме ошибок монтажеров есть и ошибки сценаристов.
К примеру, Фиби (Лиза Кадроу) в одних сериях не знает французского, в других — учит Джои (Мэтт Леблан) разговаривать на этом языке. Кроме того, зрителям рассказывают, что Рэйчел (Дженнифер Энистон) и Чендлер (Мэттью Перри) познакомились на студенческой вечеринке, когда девушка еще была школьницей, но в первой серии их представляют друг другу, как незнакомцев.
- Компания WarnerMedia, владеющей сервисом HBO Max, объявила, что сериал “Друзья” стал самым популярным с момента запуска их онлайн-платформы.
- Уже в марте HBO должна начать съемки специального эпизода сериала “Друзья”.