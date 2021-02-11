Премьера сериала "Друзья" состоялась аж 27 лет назад, а фанаты до сих пор продолжают находить ляпы.

Очередной такой заметила пользователь TikTok @bronniiieee.

Девушка в очередной раз пересматривала любимый сериал и заметила в 18 эпизоде ​​8 сезона внезапную смену актера.

В сцене, о которой идет речь, показано, как Росс (Дэвид Швиммер) и Рэйчел (Дженнифер Энистон) изображают супружескую пару на юбилейной вечеринке родителей Росса. Во фрагменте, которым поделилась @bronniieee, видно, как ракурс внезапно меняется, и вместо Джека Геллера, отца Росса, которого играл Эллиот Гулд, на экране появляется совсем другой актер.

“Кто это? И как я могла не замечать этого парня раньше?”, — спросила автор видео.

Судя по всему, удивлены были и другие фанаты сериала: ролик собрал более 250 тысяч просмотров.

Заметим, что это далеко не единственный ляп в сериале, который шел целых 10 лет (1994-2004). В Сети можно найти немало подборок с такими ляпами. Кроме ошибок монтажеров есть и ошибки сценаристов.

К примеру, Фиби (Лиза Кадроу) в одних сериях не знает французского, в других — учит Джои (Мэтт Леблан) разговаривать на этом языке. Кроме того, зрителям рассказывают, что Рэйчел (Дженнифер Энистон) и Чендлер (Мэттью Перри) познакомились на студенческой вечеринке, когда девушка еще была школьницей, но в первой серии их представляют друг другу, как незнакомцев.