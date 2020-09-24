Об этом пишет издание Vulture.

В новом фильме Netflix “Энола Холмс” главную героиню играет Милли Бобби Браун.

Энола – одаренный младшая сестра Майкрофта и Шерлока, но поскольку она молодая женщина, живущая в конце викторианской эпохи, она вынуждена преодолевать сексизм и предвзятое отношение со стороны ее братьев. Энола – подающий надежды детектив, специализирующийся на делах о пропавших без вести.

Энола не фигурирует в каноне сэра Артура Конан Дойля.

В оригинальных 56 рассказах и четырех романах, написанных Артуром Конан Дойлом, у Шерлока Холмса есть только один старший брат – Майкрофт, который появляется только в “Греческом переводчике”, “Планах Брюса-Партингтона” и “Финале”.

Персонаж Энолы полностью принадлежит американской писательнице Нэнси Спрингер. В 2006 году вышел первый роман – “Дело о пропавшей маркизе”.

Сюжет фильма

По сюжету в свой 16-й день рождения (по книге – в 14-й день рождения) Энола Холмс просыпается и обнаруживает, что исчезла ее мать. Так Энола внезапно оказывается под опекой своих братьев Шерлока и Майкрофта, которые отправляют ее в школу для девочек. Отказываясь следовать их желанию, девушка убегает на поиски своей матери в Лондон. Но Энола оказывается в центре тайны, для раскрытия которой нужны мастерские детективные навыки.

В фильме Энола обучена своей матерью быть бойцом и довольно хорошо разбирается в различных боевых искусствах.

Излишний упор на боевые навыки персонажей Холмса – не новость в экранизациях этой викторианской вселенной.

Отношения Энолы с Шерлоком намного приятнее, чем в книгах Спрингер.

В шестой книге Спрингер “The Case of the Gypsy Good-bye” Шерлок довольно пренебрежительно относится к своей сестре. В книге он изображен сексистом, который игнорирует женщин. В фильме Майкрофт и Шерлок все же относятся к Эноле как к равной.

Но, пожалуй, самое поразительное в книгах Нэнси Спрингер то, что Шерлок Холмс воспринимается как плохой парень, а Энола на его фоне сильно контрастирует.

Главные роли в фильме сыграли звезда сериала “Удивительные чудеса” Милли Бобби Браун, Сэм Клафлин в образе Майкрофта Холмса, Генри Кавилл в роли самого Шерлока и Хелена Бонэм Картер в образе матери Энола.

На данный момент на IMDb фильм имеет рейтинг 6,7/10, а на Rotten Tomatoes – 92% свежести от критиков и 83% – от зрителей.