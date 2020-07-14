Соответствующее видео опубликовано в Instagram-аккаунте художника.
На видео художник в защитном костюме, очках и маске спустился в метрополитен, зашел в пустой вагон и нарисовал в нем несколько своих фирменных крыс и надпись: “I get lockdown but i get up again” (“Я на карантине, но я встаю снова”).
На некоторых изображениях крысы кашляют бирюзовой жидкостью, на других — используют защитную маску для лица как парашют.
“Если ты без маски — не попадешь”, — написал художник в описании к ролику.
- Отметим, это не первая работа Бэнкси, связанная с эпидемией коронавируса. В мае Бэнкси подарил свою картину Саутгемптонской больнице общего профиля. На ней изображен ребенок, который играет куклой-медсестрой в образе супергероя.
- В апреле Бэнкси разрисовал крысами свою ванную, так как в условиях карантина не рекомендуется выходить на улицу.