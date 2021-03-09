Обновленная версия композиции появилась в Youtube.

Известно, что коллективу пришлось сократить хронометраж песни, а также отказаться от использования слов из украинских народных песен. Этого требовал определенный регламент песенного конкурса.

Впрочем, солистка группы Екатерина Павленко в комментарии “Суспильному” заявила, что ее коллеги приложили максимум усилий, чтобы сохранить связь с предыдущей версией песни.

“Новый текст, конечно же, также основан на украинском фольклоре. Это материал, с которым мы работаем с 2012 года и не собираемся ничего менять. Новый текст является как бы “сиквелом” к предыдущей версии, продолжением песни, выпущенной в январе, но немного в другом настроении, веселом. Так, в старой версии мы призывали весну и надеялись на нее, а в новой она уже пришла и мы все очень рады”, – рассказала Павленко.

Она добавила, что пандемия не помешает им достойно представить страну на главном песенном конкурсе. По словам певицы, группа справится и без балета, и даже без бэк-вокала.

Напомним, международный песенный конкурс “Евровидение 2021” не будут проводить в обычном формате.