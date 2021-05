Про це вона розповіла в інтерв’ю Good Morning Britain.

Знаменитість заявила, що у неї був досвід клінічної смерті. Люди по-різному описують свій стан у цій ситуації.

“Одні міркують з наукової точки зору, а інші з духовної. Я ж вірю в обидві ці версії. У моєму випадку, коли це сталося зі мною, я відчула всі ці речі, про які зазвичай говорять люди. Я бачила світло в кінці тунелю і відчувала, ніби залишаю своє тіло. У мене було відчуття, що я бачу людей, які пішли від мене. Мені здавалося, що я спілкуюся з ними, але це якесь ефемерне почуття – у нас не було діалогу, але було присутнє розуміння, що ми спілкуємося”, – зазначила Стоун.

Акторка згадала, що повернулася у своє тіло, коли відчула різкий біль у грудях. Вона каже, що це сталося під дією дефібрилятора, який застосували лікарі.

“Я чітко зрозуміла, що вирішила повернутися в кімнату, а не продовжувати далі цю подорож. Думаю, це все, що я можу розповісти про цей досвід”, – зазначила вона.

'I had chosen to be back in the room.'

Sharon Stone describes her near death experience, 'seeing a light' and 'leaving her body'. @sharonstone talks about her health and star-studded career in her memoir 'The Beauty of Living Twice'. pic.twitter.com/VpsoPaMYW4

— Good Morning Britain (@GMB) May 6, 2021