Популярная американская певица Кэти Перри призналась, что в начале своей карьеры была вынуждена притворяться актрисой Зоуи Дешанель для того, чтобы ее пускали в ночные клубы Лос-Анджелеса.

Об этом певица рассказала во время прямой трансляции в Instagram с актрисой.

По словам Кэти, она называла себя Зоуи Дешанель из-за внешнего сходства.

“Когда я переехала в Лос-Анджелес лет 18 назад, я была никем. А ты уже тогда была очень популярна, было ощущение, будто Зоуи Дешанель управляет миром”, – призналась певица.

Перри добавила, что у нее не было денег, поэтому нужно было притворяться знаменитостью, чтобы посещать вечеринки бесплатно.

Интересно, что сама Зоуи знала об этом. Ей неоднократно говорили, что видели ее на вечеринках, которые она даже не посещала.

“А потом, когда я впервые встретила тебя, мне было так приятно, что ты такая красивая”, – сказала актриса.

Кэти попросила прощения у Зоуи, поскольку ее поведение на вечеринках не всегда было приличным.

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