Актриса Джина Карано впервые прокомментировала свое увольнение из "Мандалорца" из-за противоречивых публикаций в ее социальных сетях.

Об этом она рассказала в интервью Бену Шапиро, которое выйдет в воскресенье, сообщает Deadline.

Актриса призналась, что ситуация вокруг ее увольнения была неприятной и эмоционально сложной. В частности, она чувствовала давление и буллинг.

“Я пережила столько всего, и я уже четко чувствовала издевательства. Я не единственная, над кем издевалась эта компания (Disney, – ред.), о чем мне хорошо известно. У меня есть история, которая способна изменить отношение СМИ, но я не могу ее рассказать, так как не хочу предавать друга… Все боятся потерять свою работу”, – сказала Карано.

Актриса рассказала, что Disney и Lucasfilm планировали ее увольнение в течение нескольких недель. Об этом свидетельствует и тот факт, что одного из художников попросили убрать ее героиню, Кару Дьюн, с рекламного изображения и заменить другим персонажем.

Карано узнала о своем увольнении из социальных сетей, когда начали распространять хэштег #УвольтеДжинуКарано.

Позже актриса ошибке получила электронное письмо от работника Disney, в котором речь шла о ситуации вокруг Карано и оценивались перспективы ее увольнения.

“Я знаю, что некоторые боролись за меня, в итоге им не удалось победить”, – добавила звезда.

Она отметила, что в шоу-бизнесе уже давно существует система двойных стандартов, особенно когда это касается политических взглядов. Актриса добавила, что за ее поведением и действиями активно следили в Disney, хотя ее коллег по фильму не ограничивали.

“Лучше я проиграю сражаясь, оставшись верной своим принципам”, – добавила актриса.

Наказуемо расстроилась после новости об увольнении, но пообещала “не сдаваться без боя”.

10 февраля издания The Hollywood Reporter и Variety сообщили об увольнении актрисы Джины Карано, которая играла Кару (Карасинтию Дьюн) в популярном сериале Disney+ “Мандалорец”, который является частью киновселенной “Звездные войны”.