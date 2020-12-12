Известный украинский рэпер и соучредитель Mozgi Entertainment Потап (Алексей Потапенко) после волны общественного недовольства заявил, что совместный трек с поклонницей Путина и аннексии Крыма Ольгой Бузовой не попадет в новый альбом Kyivstyle.

Об этом Потап сообщил в интервью Анатолию Анатоличу.

Сначала рэпер второй раз публично извинился за клип своей подопечной Нади Дорофеев над Аллеей Героев Небесной Сотни. Артист отметил, что это их ошибка и они не имели целью кого-то обидеть.

Позже он заявил, что после волны хейта решил убрать из альбома трек с Бузовой. Однако песня все равно получится.

“Это дуэт очень интересный, веселый, который привлекает внимание. В то же время он вызывал у людей неоднозначную реакцию. Я слышу всех … Я слышу всех. Я менее всего хотел вызвать этот хейт и крайнюю позицию. Поэтому в альбоме Kyivstyle этой песни не будет”, – сказал Потап.

Также артист прокомментировал свое истерическое видео, которое он опубликовал в Instagram после шквала критики. Он отметил, что “на этот раз его занесло”.

“Ну, с кем не бывает”, – добавил он.

(На видео з 59:13 хв)