Видео появилось на странице певицы в Instagram.
В видеоролике девушка позирует с лысой головой, но отмечает, что ничего не будет комментировать.
“Я никак не буду комментировать это, а вы можете”, – сказала певица.
Отметим, что в stories звезды нет фото с лысой головой. На последних кадрах Jerry Heil все еще в привычном образе с длинными волосами.
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Читатели певицы на самом деле шокированы ее выходкой. Однако некоторые комментаторы уверены, что это шутка и грим к Хэллоуину.
“Это типа для Хэллоуина такой парик лысый? Ахах, но Вас опередил уже один блогер”, – написала одна из подписчиц.
Однако певица в ответ на это отметила, что в ее публикации не упоминается об этом празднике.
К слову, 6 октября певица Jerry Heil публично пообещала, что побреется налысо, если до 21 октября не похудеет с 50 до 47 кг.
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Набрала для ролі 3кг. А сьогодні згадала, шо я не акторка😟 . Режим очікування коментів про анорексію увімкнено🔓 . (*Розуміючи соціальну відповідальність і можливий вплив такого контенту на чиюсь несформовану свідомість, закликаю всіх спочатку консультуватися з лікарем і знати свою оптимальну вагу*)
Однако исполнительнице удалось сбросить даже 4 кг. По ее словам, секрет похудения прост – меньше снеков, больше сериалов. Большую роль сыграла и социальная ответственность.
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Я В ПАСТЦІ. І НЕ МОЖУ ВИЛІЗТИ Заволала на всю вулицю, коли побачила цю статтю ( в каруселі😂) . Що по факту: чотири дні тому я стала на ваги. Без телефона і без одягу вийшло 46, що означало, що скинула я близько 4 кг за декілька тижнів! При цьому все, що я змінила — перестала розмінюватися на снеки, коли насправді не була голодна. І замінила звичку їсти після заходу сонця на іншу: дивитися серіали😂 (теж з розряду звичок-кліщів, але з усіх інших приживається найшвидше). Додаємо чудодійні заняття в @bodyart.fitness з @ragozin_dima + улюблений відтепер бокс з @aleksandr_kryvoruchko + дівчата розробили мазохістську спецпрограму для мене в @benefit_ems . Звісно, все це в комплексі дало про себе знати. АЛЕ. Що допомагало мені триматися і ні разу не схибити за ці два тижні — це соціальна відповідальність! Забитися з друзями, підписати декларацію й показати її вам означало одне: якщо я не досягну цілі, то таки доведеться голитися налисо — і на дурочку не впадеш..😄 І ось це і створило ОВЕРтиск. Після якого, коли День народження відбувся, я посвятила пресом і пласким (аж не вірю, що пишу це) животиком (я дійсно ніколи раніше не бачила його в такому стані🔥) і коли на чотири дні я, не спланувавши наступний рік, лишилася вдома прокрастинувати, почалася КОМПЕНСАЦІЯ. Ця компенсація має в собі не фізіологічні, а психологічні причини. Внутрішня дитина ЛИШИЛАСЯ НАРЕШТІ БЕЗ НАГЛЯДУ. Я відчула це сьогодні, коли нарешті вийшла на світ Божий😄 Вчора було дуже боляче —в мене зайшли: домашня халва, горіхи, випічка з вег протеїнів, напої з веганських протеїнів, кокосова паста. НАВІТЬ ЗАВАРКА ГРЕЧАНОГО ЧАЮ😆 (вона смачна, якщо що; але сам факт!) Фестиваль в честь звільнення кухні від їжі починався щодня з 7 і тривав до обіду, коли я без пам’яті,вже не відчуваючи смаку їжі, злизувала останні краплі фруктового пюре і, скрутившися на дивані від болю, засинала до вечора. Схоже на ПМС, та на веганстві я давно про це забула! . Метафорично! Ставлячи ціль, як же важливо переконатися, що ти не занадто на себе тиснеш. Все встигнеться! Головне — кайфувати в процесі, щоб потім не знайти себе під подушками, знесилену від перегляду підряд 20 серії липкого серіалу🤪 Хоча і для цього є місце в житті
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