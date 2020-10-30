Видео появилось на странице певицы в Instagram.

В видеоролике девушка позирует с лысой головой, но отмечает, что ничего не будет комментировать.

“Я никак не буду комментировать это, а вы можете”, – сказала певица.

Отметим, что в stories звезды нет фото с лысой головой. На последних кадрах Jerry Heil все еще в привычном образе с длинными волосами.

Переглянути цей допис в Instagram багатьом же цікаво було😳🧠🏐 Допис, поширений YouTube🎥 JERRY HEIL 🤤 (@thejerryheil) 30 Жов 2020 р. о 5:37 PDT

Читатели певицы на самом деле шокированы ее выходкой. Однако некоторые комментаторы уверены, что это шутка и грим к Хэллоуину.

“Это типа для Хэллоуина такой парик лысый? Ахах, но Вас опередил уже один блогер”, – написала одна из подписчиц.

Однако певица в ответ на это отметила, что в ее публикации не упоминается об этом празднике.

К слову, 6 октября певица Jerry Heil публично пообещала, что побреется налысо, если до 21 октября не похудеет с 50 до 47 кг.

Однако исполнительнице удалось сбросить даже 4 кг. По ее словам, секрет похудения прост – меньше снеков, больше сериалов. Большую роль сыграла и социальная ответственность.