Відома голлівудська акторка Дрю Беррімор вперше заговорила про те, що народження дітей стало для неї ще тим випробуванням.

Про це вона розповіла в ефірі програми Entertainment Tonight.

Оскільки вже цієї неділі у світі відзначатимуть День матері, зірка вирішила поділитися своїм досвідом. За словами Беррімор, вона навіть не уявляла, що після пологів на неї чекає важкий емоційний період.

“Я думала, що це буде трохи романтичніше і затишніше, а натомість я просто перелякалася. Я дуже мало спала, не могла їсти, увесь час нервувала. Отже, я насправді не була до цього готова”, – розповіла Беррімор про народження первістка.

Вона додала, що почувалася самотньою, хоча поруч були рідні.

Зараз Беррімор — мама двох доньок 8-річної Олів та 7-річнох Френкі. Вона каже, що найголовніше у стосунках матері й дітей — знаходити час побути на самоті.