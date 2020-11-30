Популярный украинский рэпер и основатель MOZGI Entertainment Потап (Алексей Потапенко) ответил на критику касательно его коллаборации с российской певицей Ольгой Бузовой.

Видеообращение появилось в Instagram Потапа.

Так, сначала он громко заявил, что перевернет весь пиар вокруг своей деятельности, а в конце видео станет “героем”.

Рэпер публично извинился за клип своей подопечной Нади Дорофеевой над Аллеей Героев Небесной Сотни.

“Это наша ошибка. Не досмотрели, не подумали, не хотели никого обидеть. Извините, это наша ошибка”, – сказал Потап.

После этого рэпер прокомментировал волну возмущения касательно его коллаборации с российской певицей Ольгой Бузовой, которая открыто поддерживала аннексию Крыма.

Потапенко отметил, что возмущен популярностью русской музыки в украинском чарте Apple music.

Он констатировал, что для популярности среди украинских слушателей “надо быть модным, нужно быть Егором Кридом, или Моргенштерном, или привлечь внимание какой-то выходкой”.

“Бузова – яркая личность. Мы спросили наших фанов: “Хотите?”. “Да”, – ответили они. Для нас это шанс расширить свою аудиторию”, – отметил Потап.

Рэпер сказал, что у них получился очень современный трек, а личная деятельность Бузовой его не интересует.

Также Потап пожаловался, что артистов в Украине не слышат и постоянно критикуют.

“Нас нет, нас не слышат. Артисты едут из Украины, а те, кто остаются, попадают под пресс таких “довбодятлов”, как ты. И я как украинец научу вас любить мою страну потому, что можно любить и Потапа, и Украину одновременно”, – заявил он.

Потап отметил, что его критики “не лидеры, а не иконы” и не могут вести страну вперед. Зато рэпер добавил, что стране нужны такие люди, как он.

Потапенко заявил, что люди, которые его критикуют, способны только “обсасывать его руки”.

“Я буду делать в своей стране все, что я хочу, а вы будете поддерживать меня. Ведь я – украинец, а мои победы – это победы каждого из вас … Я, заслуженный артист Украины, считаю, что могу петь и записываться с любым, если это приносит пользу моей стране”, – сказал Потап.

Также Потапенко добавил, что он “большой и открытый налогоплательщик”. Он считает, что “успешный Потап – это успешная Украина”, поэтому все должны его поддерживать.

“Я – настоящий казак. У вас нет такого лидера, как я. Я – настоящий, Я – ваш новый президент. Привыкайте к этой мысли”, – добавил рэпер.

Потапенко заявил, что критикам нужно учиться у него “развивать бизнес и страну”, а не завидовать.

“Давайте так: Бузова – звезда, Крым – Украина, Потап – крутой”, – подытожил он.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap)