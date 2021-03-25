Об этом Дженнер заявила в шоу Эллен Дедженерес, информирует издание Just Jared.
По ее словам, Ким сейчас сосредотачивается на своих юридических исследованиях.
“Ким чувствует себя хорошо. С ней все в порядке. Она действительно очень занята, работает над всеми своими различными проектами. Я не знаю, как она все это делает, со всеми моими внуками”, – поделилась Дженнер.
Она отметила, что настойчивость Ким переняла от своего отца Роберта. По словам Дженнер, он всегда был для Ким кумиром.
“Она такая сосредоточенная и очень увлеченная своим делом и всем, чем занимается. И я вижу, как она учится … это предусмотрено в ее графике каждый день, когда я получаю все графики для детей … Я так горжусь ею”, – добавила она.
Напомним, что телезвезда и модель Ким Кардашьян подала на развод с рэпером Канье Уэстом.
- Ким Кардашьян после нервного срыва ее супруга и кандидата в президенты США Канье Уэста рассказала, что он страдает от биполярного расстройства.
- Также сообщалось, что рэпер Канье Уэст публично извинился перед своей женой Ким Кардашьян.