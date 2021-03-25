Мама Ким Кардашьян Крис Дженнер заявила, что гордится своей дочерью Ким Кадрашьян, которая сейчас переживает развод с Канье Уэстом.

Об этом Дженнер заявила в шоу Эллен Дедженерес, информирует издание Just Jared.

По ее словам, Ким сейчас сосредотачивается на своих юридических исследованиях.

“Ким чувствует себя хорошо. С ней все в порядке. Она действительно очень занята, работает над всеми своими различными проектами. Я не знаю, как она все это делает, со всеми моими внуками”, – поделилась Дженнер.

Она отметила, что настойчивость Ким переняла от своего отца Роберта. По словам Дженнер, он всегда был для Ким кумиром.

“Она такая сосредоточенная и очень увлеченная своим делом и всем, чем занимается. И я вижу, как она учится … это предусмотрено в ее графике каждый день, когда я получаю все графики для детей … Я так горжусь ею”, – добавила она.

Напомним, что телезвезда и модель Ким Кардашьян подала на развод с рэпером Канье Уэстом.