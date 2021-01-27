Такое заявление появилось в Instagram знаменитости, а также продублировано в других социальных сетях.

Звезда отметила, что покидает Instagram, Facebook и Twitter, так как считает, что социальные сети – это форма контроля над мозгом.

“Я свободная. Спасибо всем за любовь и благословение. Будем надеяться, что вы найдете в себе силы и вдохновение идти к своей цели и постараетесь не поддаваться соблазну тратить время зря. Это то, что они хотят и могут использовать, чтобы заработать деньги – взять ваш мозг под свой контроль”, – написала Андерсон.

Она также добавила, что ее никогда не интересовали социальные сети. Сейчас ей больше нравится тратить время на чтение и взаимодействие с природой.

Отметим, что Андресон собрала в социальных сетях миллионную армию поклонников. В частности, в Instagram за ней следят 1,2 млн пользователпамела андерсоней, в Facebook – более 900 тысяч, а в Twitter – 1 млн.

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