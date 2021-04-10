Королева Елизавета II и принц Филипп были в браке 73 года. Впервые они пересеклись, когда принцессе Елизавете было 13 лет, а Филипп был 18-летним кадетом.

BBC News рассказывает историю их любви.

Елизавета и Филипп — родственники. У них общая прапрабабушка – королева Виктория.

Принц Филипп родился в 1921 году на острове Корфу. Он был единственным сыном греческого принца Андрея и принцессы Алисы Баттенбергской. Филипп был племянником правящего греческого короля Константина I

Первая совместная фотография принцессы Елизаветы и Филиппа была сделана в 1939 году в Дартмутском военно-морском колледже.

То, что началось как подростковая влюбленность, с годами переросло в дружбу с обменом письмами и случайными встречами в годы войны. Пока он служил в Королевском флоте, юная принцесса хранила его фотографию в своей комнате.

“Он должен был быть очень независимым, инициативным и эмоционально сильным. Она выросла в основном в стенах дворца, вдали от реального мира. Характер у нее был сдержанный, застенчивый и задумчивый. Они дополняли друг друга. Их внук принц Уильям позже прокомментировал их отношения, сказав: “Он заставляет ее смеяться. Некоторые вещи, которые он говорит и делает, и его взгляды на жизнь, явно отличается от ее, поэтому вместе они отличная пара”, – пишет BBC News.

В 1947 году после 21-го дня рождения Елизаветы публично объявили о помолвке принцессы Елизаветы и Филиппа.

Стоит отметить, что Филиппу пришлось отказаться от всех своих прошлых титулов, принять британское подданство и сменить конфессию — из православного христианства он перешел в англиканство.

Принц Филипп сделал платиновое обручальное кольцо с использованием бриллиантов из диадемы его матери, принцессы Греции Алисы.

Незадолго до свадьбы принц Филипп написал королеве-матери, что “влюбился полностью и безоговорочно”.

Пара поженилась на глазах 2000 гостей в Вестминстерском аббатстве. Их свадьбу Уинстон Черчилль назвал “вспышкой цвета на трудном пути, по которому мы идем”.

Через год у них родился старший сын Чарльз, а затем дочь Анна. Принц Филипп быстро продвигался по служебной лестнице во флоте, и молодая семья жила на Мальте, пока Филипп служил на HMS Checkers.

6 февраля 1952 года умирает отец Елизаветы, король Георг VI. Елизавете было всего 25 лет, а принцу Филиппу – 30. Они всегда знали, что принцессе суждено стать королевой, но думали, что еще несколько лет поживут своей собственной жизнью.

Для герцога вступление на престол Елизаветы означало отказ от любых амбиций, которые у него могли быть в Королевском флоте.

Для принцессы Елизаветы новая роль теперь должна была быть на первом месте.

Герцог позволил королеве исполнять свою роль главы государства, в то время как он взял на себя роль главы семьи. Для внешнего мира королева была главной, а в кругу семьи роли менялись местами. Принц Филипп отвечал за барбекю, а она мыла посуду – об этом свидетельствуют кадры из документального фильма 1960-х годов о королевской семье.

Принц Филипп был рядом в важные моменты – государственные визиты, открытие парламента, памятные мероприятия, юбилеи и службы. На публике они могли улыбнуться друг другу, переглянуться.

Как однажды сказал сам герцог: “Секрет счастливого брака – иметь разные интересы”.

Как известно, королева любит собак и лошадей. Филипп же был заядлым спортсменом.

В 2017 году принц Филипп отошел от публичной жизни. После этого королеву часто можно было видеть одну либо в сопровождении другого члена семьи.

Вплоть до марта 2020 года герцога чаще всего можно было найти на Лесной ферме в поместье Сандрингем в Норфолке.

Когда разразилась пандемия COVID-19 пара решила остаться в Виндзорском замке. Они проводили вместе больше времени.

“Более 70 лет они были единственной константой в жизнях друг друга, и королева глубоко и глубоко переживет потерю принца Филиппа”, – отмечает BBC News.