Королева Єлизавета II через чотири дні після смерті чоловіка, герцога Единбурзького Філіпа, повернулася до роботи й не збирається відмовлятися від престолу.

Про це розповіли інсайдери виданню People.

У вівторок, 13 квітня, 94-річна Єлизавета II взяла участь в офіційному заході, в рамках якого Вільям Піл залишив посаду лорда-камергера при королівському дворі.

Один з помічників королеви сказав з цього приводу, що така поведінка монарха його не дивує, оскільки Єлизавета завжди була дуже відповідальною та вважала виконання державних обов’язків — привілеєм.

“Королева розуміє, що в неї є обов’язки. І Філіп хотів би, аби вона не опускала рук та продовжувала працювати. І вона так і вчинила, коли його не стало…. Її підтримує родина”, – розповів королівський помічник.

За його словами, королева Єлизавета ніколи не відмовиться від престолу через “обов’язок та честь”.

Наразі в королівській родині триває 14-денний траур за герцогом. Попри це, всі члени сім’ї продовжують виконувати свої обов’язки та відвідують заплановані заходи.

Чоловік Єлизавети II помер 9 квітня у віці 99 років. Церемонія поховання відбудеться 17 квітня у каплиці Святого Георгія в Віндзорському замку – початок о 15:00 за місцевим часом (17:00 за Києвом).

Відомо, що у зв’язку з пандемією коронавірусу похорон герцога Единбурзького відбудеться з деякими змінами. Прощання з членом королівської родини пройде без представників громадськості.