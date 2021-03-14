Фотография опубликована на Instagram странице The Royal family.

“Всем мамам во всем мире мы желаем вам особого Дня матери”, – гласит подпись под кадром.

Елизавета Боул-Лайон умерла в возрасте 101 года. Это произошло 30 марта 2002 года, умерла она во сне в Ройал-Лодж. В течение последних четырех месяцев жизни королева Елизавета страдала от простуды. На момент своей смерти она была самым пожилым членом британской королевской семьи в истории.