Об этом сообщает издание Daily Express.

Так, 31 декабря 2020 года Меган Маркл и принц Гарри решили рассказать широкой общественности о запуске собственного сайта – Archewell.com. В приветственном письме королевский отпрыск принц Гарри назвал себя “сыном своей матери” – принцессы Дианы, трагически погибшей в автокатастрофе. При этом он не сказал ни слова о своем отце – принце Чарльзе, сыне Елизаветы.

Сайт и одноименный благотворительный фонд создали под предлогом попытки “построить лучший мир”, однако неспособность корректно упомянуть в тексте важных членов семьи вызвало шквал негатива со стороны общественности и королевы.

Елизавета разочарована, ведь принц Уэльский Чарльз также активно занимается благотворительностью, и его фонд помощи уязвимому молодому поколению был основан гораздо раньше, чем благотворительные инициативы принцессы Дианы.

Королева серьезно задумалась о том, чтобы лишить Меган и Гарри титулов герцогов Сассекских.