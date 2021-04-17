Королева Великої Британії Єлизавета II зробила свою першу офіційну заяву без згадування про принца Філіпа.

Про це повідомила королівська коментаторка Анна Вайтлок у Twitter.

Зокрема, королева висловила свою підтримку жителям островів Сент-Вінсент та Гренадин, які переживають серію виверження вулканів.

Зазвичай усі офіційні заяви королеви починалися словами “Герцог Единбурзький та я…”. Однак після смерті чоловіка Єлизавета II починатиме свої заяви зі слова “Я…”.

“Я була засмучена серйозними руйнуваннями, спричиненими виверженнями вулканів протягом останніх днів, і я думаю про багатьох людей та сімей, які були евакуйовані зі своїх домівок і чиї засоби існування постраждали. Я висловлюю подяку аварійним службам та всім, хто бере участь в операції порятунку”, – написала королева.

Також вона додала, що молитиметься за постраждалих людей.

A poignant 'I' ; the first of what will be many solo statements from the now widowed queen pic.twitter.com/2Tk2N4MmqD — Anna Whitelock (@AnnaWhitelock) April 14, 2021

Чоловік Єлизавети II помер 9 квітня у віці 99 років. Церемонія поховання відбудеться 17 квітня у каплиці Святого Георгія в Віндзорському замку – початок о 15:00 за місцевим часом (17:00 за Києвом).

Відомо, що у зв’язку з пандемією коронавірусу похорон герцога Единбурзького відбудеться з деякими змінами. Прощання з членом королівської родини пройде без представників громадськості.