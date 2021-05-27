На просування співачки Destiny, яка представляла Мальту на конкурсі "Євробачення" витратили понад 650 000 євро.

Про це повідомляє видання Times of Malta.

Наразі аудитори розслідують ймовірність нецільового використання коштів платників податків, адже з’явилася інформація про те, що частину бюджету витратили для збільшення шансів Destiny на букмекерських платформах. Аудит ініціював міністр Кармело Абела.

Два джерела, знайомі з деталями розслідування, заявили, що країна виділила 650 000 євро. Ця сума може бути збільшеною до 700 тисяч євро, адже ще не всі витрати пораховано.

Комісія національного мовника вже відзвітувала міністру щодо ймовірності недоцільного використання бюджету. Видання пише, що один інсайдер уже неофіційно визнав, що частина маркетингового бюджету була витрачена на фінансування іноземних громадян, які робили ставки на Destiny, підіймаючи її у букмекерському рейтингу.

Також вважається, що Мальта значно перевищила бюджет на просування участі у пісенному конкурсі, включаючи витрати на рекламу у соцмережах.

Зазначимо, що 18-річна мальтійка Destiny зі своєю піснею Je Me Casse посіла 7 місце у фіналі “Євробачення”, хоча букмекери прогнозували їй місце у трійці лідерів.

Попри те, що співачку високо оцінили члени журі, глядачі віддали їй скромні 47 балів.

До речі, занепокоєння щодо витрат на конкурс у Мальті висловлюється не вперше. У 2016 році з’явилася інформація про недоцільне використання коштів в надії збільшити шанси співачки Іри Лоско. На той час йшлося про те, що витрати перевищують 200 000 євро, хоча остаточна цифра значно вища. Однак суспільний мовник тоді відмовився називати суму витрат на запит журналістів видання.