#Букви розповідають, де і коли дивитися цьогорічне шоу.

65-й ювілейний конкурс мав відбутися у 2020 році в Нідерландах після перемоги представника країни Дункана Лоуренса в 2019 році. Проте, через пандемію коронавірусу “Євробачення” перенесли на рік.

Цьогорічне шоу відбудеться 18-22 травня в Роттердамі в конференц-центрі Ahoy Arena. Його зможуть відвідати до 3,5 тис. осіб – це близько 20% місткості майданчика. Глядачі повинні будуть дотримуватися заходів безпеки, пов’язаних з пандемією коронавірусу, носити захисні маски й надати сертифікат з негативним результатом тесту на коронавірус, виданий не пізніше, ніж за добу до входу в зал.

Водночас організатори розраховують, що конкурс дивитимуться онлайн 180 млн глядачів з 45 країн.

Ведучі

Ведучими ювілейного конкурсу стали четверо представників нідерландського шоу-бізу: відома ведуча і акторка Шанталь Янзен, співачка і дворазова учасниця “Євробачення” Едсілія Ромблі, співак та шоумен Ян Сміт і професійна перукарка, візажистка й гуру краси Ніккі де Ягер.

Де і коли дивитися “Євробачення-2021”

Обидва півфінали та фінал конкурсу в Україні будуть транслювати два телеканали – СТБ і UΛ:Перший. Прямі етери будуть розпочинатися о 22:00. Коментуватимуть шоу Сергій Притула та Тимур Мірошниченко.

У першому півфіналі, який стартує 18 травня, виступлять Литва, Словенія, Росія, Швеція, Австралія, Північна Македонія, Ірландія, Кіпр, Норвегія, Хорватія, Бельгія, Ізраїль, Румунія, Азербайджан, Україна, Мальта.

У другому півфіналі, що відбудеться 20 травня, виступлять Сан-Марино, Естонія, Чеська Республіка, Греція, Австрія, Польща, Молдова, Ісландія, Сербія, Грузія, Албанія, Португалія, Болгарія, Фінляндія, Латвія, Швейцарія, Данія.

10 країн із кожного півфіналу пройдуть у фінал, який відбудеться 22 травня. Вони приєднаються до Нідерландів, які приймають конкурс, та інших учасників автоматичної кваліфікації, “великої п’ятірки” – Франції, Німеччини, Італії, Іспанії та Великої Британії.

Хто представлятиме Україну на “Євробаченні-2021”

Україну на “Євробаченні” представлятиме гурт Go_A з піснею “Шум”. Виступ представників України відбудеться у першому півфіналі “Євробачення” – у вівторок, 18 травня під номером 15.

Для “Євробачення-2021” Go_A довелося повністю переробити свою пісню під формат конкурсу. Зокрема, гурт скоротив хронометраж, а також відмовився від використання слів з українських народних пісень.

9 травня український гурт провів першу репетицію на сцені міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення-2021”.

Днями стало відомо, що в солістки Go_A Катерини Павленко погіршилося самопочуття, у зв’язку із чим вона пропустила другу репетицію на “Євробаченні”. Згідно з протоколом охорони здоров’я, співачка зробила ПЛР-тест на коронавірус. Тепер же стало відомо, що результат тесту негативний.