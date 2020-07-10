Американский рок-вокалист, один из зачинателей и гуру альтернативного рока, Игги Поп выпустил клип на песню "The Passenger" спустя 43 года после премьеры трека.

Ролик опубликован на YouTube-канале вокалиста.

Режиссером клипа выступил Симон Тейлор.

“Итак, у “The Passenger” наконец-то есть официальное видео. Спасибо Симону Тейлору за его талант и спасибо Эстер Фридман и Полу МакАлпину за то, что они поделились изображениями времен “The Passenger”, —написал Игги в своем Instagram-аккаунте.

Клип состоит из архивных фото музыканта, которые смонтированы с черно-белым видео ночной дороги. Слова песни появляются поверх изображений.

Трек “The Passenger” впервые появился как би-сайд на пластинке с синглом “Success” 1977 года. В том же году трек вошла во второй сольный альбом музыканта “Lust for Life”.