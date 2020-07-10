Ролик опубликован на YouTube-канале вокалиста.
Режиссером клипа выступил Симон Тейлор.
“Итак, у “The Passenger” наконец-то есть официальное видео. Спасибо Симону Тейлору за его талант и спасибо Эстер Фридман и Полу МакАлпину за то, что они поделились изображениями времен “The Passenger”, —написал Игги в своем Instagram-аккаунте.
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So “The Passenger” finally has an official video. Thank you @simontayl0r for your talent and thank you #EstherFriedman and @paulmcalpinerr for sharing images from the times of The Passenger. @jasonfeinberg – it’s been worth it! @umusicuk @umusicau @universalmusicgroup @universalmusicgermany @universalmusicfrance
Клип состоит из архивных фото музыканта, которые смонтированы с черно-белым видео ночной дороги. Слова песни появляются поверх изображений.
Трек “The Passenger” впервые появился как би-сайд на пластинке с синглом “Success” 1977 года. В том же году трек вошла во второй сольный альбом музыканта “Lust for Life”.
- Американский рок-музыкант Игги Поп получит премию Grammy в 2020 году за значительный вклад в индустрию звукозаписи.