Об этом пишет Rolling Stone.

По словам Попа, при написании текста песни он ориентировался скорее на журналистику, и цели создать нечто глубокое у него не было.

“Меня побудило написать прямую лирику, не слишком эмоциональную или глубокую – больше похожую на журналистику. Это было препятствием для меня. Я считаю, что коронавирус стал грандиозным событием в моей жизни и жизни всех остальных, и это длится уже почти год. Если бы существовал человек года, это был бы вирус“, – рассказал музыкант.

В самом треке поется: “На сцене появляется COVID-19. Мир мальчиков и девочек рухнул / дедушка умер / Трамп получил по заслугам“.