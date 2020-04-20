Популярный испанский певец Энрике Иглесиас показал, как весело проводит время на карантине с двойней Николасом и Люси.

Видео певец опубликовал на своей странице в Instagram.

“Держись крепче!” — подписал Иглесиас видео.

На лужайке возле дома певец поиграл с двойняшками в лошадку, при этом роль парнокопытного исполнил сам отец. Малыши по очереди прыгали на “животное”, пытаясь удержаться на его спине.

Первым из близнецов вызвался Николас, у которого не получилось зацепиться за отца, после чего малыш упал и начал плакать. Иглесиас не бросился его успокаивать, а предложил ему подняться и снова залезть к нему на спину. Мальчик быстро поднялся и попытался предпринять очередную попытку, но его опередила сестра, которая первая взобралась на спину отцу.

Переглянути цей допис в Instagram Hang on! 🤪😍 Допис, поширений Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) 19 Кві 2020 р. о 2:00 PDT