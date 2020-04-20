Видео певец опубликовал на своей странице в Instagram.
“Держись крепче!” — подписал Иглесиас видео.
На лужайке возле дома певец поиграл с двойняшками в лошадку, при этом роль парнокопытного исполнил сам отец. Малыши по очереди прыгали на “животное”, пытаясь удержаться на его спине.
Первым из близнецов вызвался Николас, у которого не получилось зацепиться за отца, после чего малыш упал и начал плакать. Иглесиас не бросился его успокаивать, а предложил ему подняться и снова залезть к нему на спину. Мальчик быстро поднялся и попытался предпринять очередную попытку, но его опередила сестра, которая первая взобралась на спину отцу.
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