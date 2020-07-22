Об этом сообщают #Буквы.

Транснациональная корпорация IKEA, известная в первую очередь как производитель и продавец сборной мебели и аксессуаров для дома, занялась производством одежды.

Первая капсульная коллекция получила название EFTERTRÄDA, что в переводе со шведского означает “успешный, преуспевающий”.

Как отметили в компании, коллекция была разработана шведской IKEA в сотрудничестве с IKEA Japan. На ее создание авторов вдохновили жители Токио.

В капсулу вошли футболка, толстовка и сумка, а также зонтик, набор полотенец и бутылки для воды. Большинство предметов в ассортименте белого цвета с фирменным сине-желтым логотипом компании. Также был активно использован принт в виде штрих-кода и надпись “Дизайн и качество IKEA Швеции”.

Эти товары будут доступны в магазине IKEA, расположенном в известном районе Токио Харадзюку (Harajuku), а также в онлайн-магазине. Старт продаж – 31 июля.