Об этом сообщают #Буквы.
Транснациональная корпорация IKEA, известная в первую очередь как производитель и продавец сборной мебели и аксессуаров для дома, занялась производством одежды.
Первая капсульная коллекция получила название EFTERTRÄDA, что в переводе со шведского означает “успешный, преуспевающий”.
Как отметили в компании, коллекция была разработана шведской IKEA в сотрудничестве с IKEA Japan. На ее создание авторов вдохновили жители Токио.
В капсулу вошли футболка, толстовка и сумка, а также зонтик, набор полотенец и бутылки для воды. Большинство предметов в ассортименте белого цвета с фирменным сине-желтым логотипом компании. Также был активно использован принт в виде штрих-кода и надпись “Дизайн и качество IKEA Швеции”.
Эти товары будут доступны в магазине IKEA, расположенном в известном районе Токио Харадзюку (Harajuku), а также в онлайн-магазине. Старт продаж – 31 июля.
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