Об этом пишет издание Mashable.
Когда Маск и Граймс объявили имя своего новорожденного сына, Интернет просто гудел – люди не понимали, как можно было малыша назвать “X Æ A-12”. А еще пользователей интересовало, серьезно ли пара решила так назвать ребенка. Похоже, что это так.
В воскресенье один из пользователей спросил Граймс в ее Instagram, поменяла ли она имя малышу из-за законов Калифорнии: “Какое новое имя у ребенка”, – спросил фанат.
“X Æ A-Xii”, – коротко ответила Граймс.
По сути арабские цифры 12 поменяли на латинские Xii.
Согласно закону штата Калифорния, в свидетельстве о рождении ребенка могут использоваться 26 букв алфавита английского языка, также допускаются апострофы и тире.
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