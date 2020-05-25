Основателю SpaceХ Илону Маску и его возлюбленной - певице Граймс - пришлось изменить имя новорожденного сына, так как оно не соответствует закону штата Калифорния.

Об этом пишет издание Mashable.

Когда Маск и Граймс объявили имя своего новорожденного сына, Интернет просто гудел – люди не понимали, как можно было малыша назвать “X Æ A-12”. А еще пользователей интересовало, серьезно ли пара решила так назвать ребенка. Похоже, что это так.

В воскресенье один из пользователей спросил Граймс в ее Instagram, поменяла ли она имя малышу из-за законов Калифорнии: “Какое новое имя у ребенка”, – спросил фанат.

“X Æ A-Xii”, – коротко ответила Граймс.

По сути арабские цифры 12 поменяли на латинские Xii.

Согласно закону штата Калифорния, в свидетельстве о рождении ребенка могут использоваться 26 букв алфавита английского языка, также допускаются апострофы и тире.