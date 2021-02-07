Фотография была размещена на странице Маска в Twitter.
“Второе последнее царство”, – подписал фото Маск.
На фотографии Илон разговаривает по телефону, а малыш X AE a-Xii тянет его за футболку, требуя внимания.
Чуть позже фотографию с сыном выложила и сама Граймс.
- Напомним, 4 мая американский предприниматель Илон Маск и канадская певица Граймс (Grimes, Клэр Элис Буше) стали родителями.
- Илон Маск и Граймс заявили, что дали новорожденному сыну имя X Æ A-12. Маск рассказывал, как произносится и что значит это имя.
- Юристы отмечали, что Маск и Граймс не смогут назвать своего сына X Æ A-12 из-за американского законодательства.
- В итоге Маску и Граймс пришлось изменить имя новорожденного сына. “12” было заменено на “XII”