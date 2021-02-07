Основатель и глава компании Tesla и SpaceX, предприниматель Маск показал лицо сына по имени X AE a-Xii, который немного повзрослел.

Фотография была размещена на странице Маска в Twitter.

“Второе последнее царство”, – подписал фото Маск.

На фотографии Илон разговаривает по телефону, а малыш X AE a-Xii тянет его за футболку, требуя внимания.

Чуть позже фотографию с сыном выложила и сама Граймс.