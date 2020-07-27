В Высоком суде Лондона, рассматривающем дело о клевете, был показан текст, который Депп отправил своему другу. Речь идет об изобретателе Илоне Маске и его отношениях с экс-женой Деппа, актрисой Эмбер Херд.

Об этом сообщает The Mirror.

“Я покажу ему вещи, которые он никогда раньше не видел, например, другую сторону его пениса, когда я отрежу его”, – написал Депп.

На это Маск ответил шуткой:

“Если Джонни хочет схватки в клетке, просто дайте мне знать”.

Кроме того, Маск снова опроверг свои отношения с Эмбер Херд в период ее замужества и настоял, что он начал встречаться с актрисой после ее расставания с Деппом.

Он добавил, что порекомендовал бы экс-супругам закопать топор войны и идти дальше.

Ранее сообщалось, что Эмбер Херд и Джонни Депп снова выступили в лондонском суде в рамках процесса по иску Деппа против газеты The Sun.