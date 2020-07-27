Об этом сообщает The Mirror.
“Я покажу ему вещи, которые он никогда раньше не видел, например, другую сторону его пениса, когда я отрежу его”, – написал Депп.
На это Маск ответил шуткой:
“Если Джонни хочет схватки в клетке, просто дайте мне знать”.
Кроме того, Маск снова опроверг свои отношения с Эмбер Херд в период ее замужества и настоял, что он начал встречаться с актрисой после ее расставания с Деппом.
Он добавил, что порекомендовал бы экс-супругам закопать топор войны и идти дальше.
Ранее сообщалось, что Эмбер Херд и Джонни Депп снова выступили в лондонском суде в рамках процесса по иску Деппа против газеты The Sun.
- Ранее сообщалось, что Эмбер Херд и Джонни Депп снова выступили в лондонском суде в рамках процесса по иску Деппа против газеты The Sun.