Об єтом сообщают #Букви.

В четверг, 30 июля, пользователь Twitter по имени Pranay Pathole опубликовал скриншот со страницы с интервью Билла Гейтса изданию CNBC, в котором основатель Microsoft, среди прочего, осудил противоречивые комментарии Маска о COVID-19.

В интервью Гейтс посоветовал Маску не касаться темы коронавируса и заниматься тем, что у него получается хорошо: предпринимательством и изготовлением електомобилив.

“Позиция Илона — поддерживать высокий уровень безумства комментариев. Он не сильно участвует в вакцинах. Он производит замечательный электромобиль. И его ракеты работают хорошо. Поэтому ему позволяют говорить эти вещи. Я надеюсь, что он не путает сферы, в которых он не задействован слишком сильно”, — сказал Гейтс.

Pranay Pathole отметил в твите Маска и добавил следующий комментарий: “Гейтс теперь врач и много знает о вирусах со времен Windows 95”.

Маск отреагировал на это сообщение так: “Billy G is not my lover” ( “Билли Джи — не мой любовник”).

Эта реплика похожа на цитату из песни Майкла Джейсона “Billy Jean” -— “Billy Jean is not my lover”. На связь с песней намекают и емодзи нот, которые использовал Илон.

🎶 Billy G is not my lover 🎶 — Elon Musk (@elonmusk) July 30, 2020

Впоследствии Маск закрепил этот комментарий на своей странице с 37 млн подписчиков.

После этого Маск посвятил этой теме еще один пост.

“Слухи о том, что Билл Гейтс и я любовники, абсолютно не соответствуют действительности”, — написал он.

Этот твит стал вирусным и собрал более 300 000 лайков за несколько часов.

The rumor that Bill Gates & I are lovers is completely untrue — Elon Musk (@elonmusk) July 30, 2020

После Маск добавил: “Но иногда, когда мы касаемся…”.

А это — цитата из песни Дэна Хилла, любовной баллады о любви, честности и лжи.