Об этом он сообщил в Twitter.

В музыкальной композиции Маска говорится о технологии NFT. Поэтому миллиардер решил продать ее в виде NFT-токена.

Трек за считанные часы стал популярным среди пользователей социальных сетей. Более того, композицию уже готовы купить за 625 ETH (Ethereums), что равно более чем 1 млн долларов. Покупателем может стать тот самый мужчина, который предложил 2,5 миллиона долларов за первый твит основателя Twitter Джека Дорси.

I’m selling this song about NFTs as an NFT pic.twitter.com/B4EZLlesPx

— Elon Musk (@elonmusk) March 15, 2021