Рейтинг опубликован на сайте IMDb.
В список от IMDb попали телешоу, которые были созданы в 2020 году и которые были стабильно самыми популярными среди пользователей ресурса. Речь идет не о критических оценках, а о количестве просмотров страницы шоу аудиторией сайта, насчитывающей более 200 млн человек ежемесячно.
10 место — сериал “Корона” от Netflix
9 место — сериал “Ведьмак” от Netflix
8 место — сериал “Мир Дикого запада” от HBO Max
7 место — сериал “Академия Амбрелла” от Netflix
6 место — сериал “Ход королевы” от Netflix
5 место — сериал “Мандалорец” от Disney +
4 место — сериал “Озарк” от Netflix
3 место — сериал “Тьма” от Netflix
2 место — сериал “Бумажный дом” от Netflix
1 место — сериал “Пацаны” от Amazon Prime
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