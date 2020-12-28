Рейтинг опубликован на сайте IMDb.

В список от IMDb попали телешоу, которые были созданы в 2020 году и которые были стабильно самыми популярными среди пользователей ресурса. Речь идет не о критических оценках, а о количестве просмотров страницы шоу аудиторией сайта, насчитывающей более 200 млн человек ежемесячно.

10 место — сериал “Корона” от Netflix

9 место — сериал “Ведьмак” от Netflix

8 место — сериал “Мир Дикого запада” от HBO Max

7 место — сериал “Академия Амбрелла” от Netflix

6 место — сериал “Ход королевы” от Netflix

5 место — сериал “Мандалорец” от Disney +

4 место — сериал “Озарк” от Netflix

3 место — сериал “Тьма” от Netflix

2 место — сериал “Бумажный дом” от Netflix

1 место — сериал “Пацаны” от Amazon Prime