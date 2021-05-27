Про це повідомляє Deadline.

Ця новина з’явилася після того, як деканом коледжу була призначена акторка Філісія Рашад. Вона викладала Боузману під час його навчання.

Зазначається, що будучи студентом в 1997-2000 роках, Боузман очолив протести проти плану організації HBCU по поглинанню коледжу мистецтв і наук. Коледж був остаточно відновлений в 2018 році, і в тому ж році Чедвік виступив там з вітальною промовою.

Тепер коледж почне збір грошей в фонд імені Боузмана, а також на будівництві на території коледжу нової будівлі, в якій розміститься коледж імені актора. Роботи на новому об’єкті розпочнуться найближчим часом.